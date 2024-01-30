انت الأن تتابع خبر "Arryadia TNT 3" تردد قناة الرياضية الأرضية المغربية الناقلة لمباراة المغرب VS جنوب أفريقيا ثمن نهائي كأس أمم فريقيا ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينقل البث الأرضي لقناة المغربية الرياضية مباراة كرة القدم بين منتخبي المغرب الوطني والمنتخب الجنوب أفريقيا ضمن منافسات دور الستة عشر ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024 دورة كوت ديفوار، وهي المواجهة المهمة للطرفين للوصول إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية، وفيما يلي نوضح لكم موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا وتردد قناة تردد قناة الرياضية الأرضية المغربية Arryadia TNT 3 على نايل سات، يوتلسات واسترا.

وكانت قناة الرياضية المغربية الثالثة

أوضحت اعتزامها نقل مباريات منتخب المغرب الوطني في كأس الأمم الأفريقية التي تقام في ساحل العاج، وذلك عبر تردد القناة الأرضي لكافة المشاهدين داخل المملكة المغربية، حيث تم تشفير القناة بنظام بيس وفيما يلي نوضح لكم التردد الخاص بقناة الرياضية وكافة القنوات الأرضية المغربية على القمر يوتلسات:



القمر الصناعي أوتلسات 21 أوتلسات 21 التردد 11618 11189 الاستقطاب عمودي v أفقي h معامل الترميز 27500 9690

موعد لعبة المغرب ضد جنوب أفريقيا

وفي مواجهة ليست بسهلة خاصة أن المنتخب الجنوب أفريقي هو المنتخب الوحيد الذي استطاع الفوز على منتخب المغرب بعد مشاركته المميزة في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي بلغت فيها المغرب لدور ربع النهائي قبل خروجها المرير أمام كرواتيا، وكان المنتخب المغربي قد حصل على أفضل منتخب أفريقي في عام 2023، كما أنه لا يزال أحد المرشحين لنيل البطولة بقوة.

مباشرة على الرياضية بث أرضي،

المغرب – جنوب إفريقيا

كأس الأمم الإفريقية – كوت ديفوار 2023،

دور ثمن النهائي.#AFCON2023 #FRMF #TotalEnergiesAFCON2023@CAF_Online l @FRMFOFFICIEL l @EnMaroc pic.twitter.com/ptCQWrn87t

وفيما يلي نوضح موعد مباراة المغرب VS جنوب أفريقيا: