انت الأن تتابع خبر تردد قناة صدى البلد الجديد 2024 لمشاهدة المسلسلات الحصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت قناة صدى البلد تو عن التردد الجديد الخاص بها، والتي قامت بتغييره من أجل حل المشاكل التي كانت تواجهها وتقديم جودة ودقة أفضل، كما أنها تعتبر من أبرز القنوات الفضائية التي حازت على عدد كبير من المشاهدين، وذلك لأنها تحرص على تقديم محتوى يناسب جميع الأذواق ومختلف الفئات العمرية، كما أنها القناة تحرص على إذاعة جميع المسلسلات الجديدة والحصرية التي يتابعها الكثير من مختلف الدول العربية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا التردد الجديد الخاص بها.

يمكنك الآن استقبال القناة على التلفزيون الخاص بك بكل سهولة، وذلك بواسطة القمر الصناعي نايل سات، باستخدام التردد التالي:

التردد: 11823.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

سمات القناة

تمتلك قناة صدى البلد الكثير من السمات التي تميزها عن غيرها من القنوات الفضائية الأخرى ومن أبرزها:

تحرص إدارة القناة على بث محتوى يناسب جميع الفئات العمرية سواء الكبار أو الصغار.

يمكنك الحصول على القناة بشكل مجاني تماما وبدون أي اشتراكات شهرية.

تقوم القناة ببث جميع البرامج الجديدة والحصرية والتي يتم تقديمها من مختلف الدول العربية.

تعمل القناة على عرض المحتوى الخاص بها على مدار الـ 24 ساعة وبأفضل جودة ودقة.

محتوى قناة صدى البلد

تقدم القناة مجموعة من المسلسلات والبرامج العربية المتنوعة ومنهم:

مسلسل الطاووس ويتم عرضه في تمام الساعة 3 عصرا.

برنامج ست الستات والذي يتم عرضه الساعة 4 مساء.

برنامج صالة التحرير ويتم عرضه في تمام الساعة 6 مساء.

برنامج على مسئوليتي ويعرض في تمام الساعة 8 مساء.