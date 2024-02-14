انت الأن تتابع خبر لمتابعة مسلسلات رمضان .. بضغطة زر استقبل قنوات dmc على النايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بيبحث المواطنين في الوقت الراهن عن القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان وتعتبر قنوات dmc واحدة من أهم القنوت الفضائية المصرية التي تعرض المسلسلات المصرية الجديدة أول بأول، خلال الأسطر التالية سوف نوضح أحدث تردد لقنوات دي إم سي على النايل سات.

وفرنا لكم التردد الذي يمكنك من خلال استقبال قناة dmc على النايل سات، وتأتي بيانات التردد على النحو التالي:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة dmc drama

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة dmc العامة hd

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

خطوات استقبال قناة dmc على النايل سات

تعد مجموعة قنوات dmc واحدة من أهم القنوات الفضائية المصرية في الوقت الراهن، على أن يتم استقبالها وفقًا للخطوات التالية:

انقر على زر موافق الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

انقر على خيار الإعدادات.

ثم اختر إضافة قناة.

ثم التثبيت اليدوي.

اختيار تنزيل القناة على القمر الصناعي النايل سات.

إضافة كافة بيانات التردد.

انقر على بحث ثم احفظ.

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