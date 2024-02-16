انت الأن تتابع خبر حدث الأن تردد قناة الناس الجديد على النايل والعرب سات لمشاهدة البرامج الدينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قناة الناس من القنوات العربية الاسلامية التي تسعى لنشر الدين الاسلامي والسنة النبوية بشكل صحيح، وتبث القناة محتواها على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية وصورة واضحة وصوت واضح، ونشأت قناة الناس سنة 2006 وكانت في البداية تبث القناة محتوى ترفيهي لكن بعد ذلك تم تغيير محتواها إلى المحتوى الديني فقط.

ضبط تردد قناة الناس الجديد

تسعى قناة الناس على نشر الدين الاسلامي وتحث المسلمين على إتباع تعليمات الدين الإسلامي بشكل صحيح، وتسعى أيضا إلى نشر السيرة النبوية والاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعمل القناة على بث جميع البرامج الدينية المختلفة التى تناسب الكبار والصغار من جميع دول الوطن العربي.

تردد قناة الناس على النايل سات

التردد: 12054

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

شرح طريقة تثبيت قناة الناس

في البداية نحضر الريموت ونضغط على زر القائمة.

نضغط على الإعدادات.

نختار التثبيت اليدوي

ثم ندخل التردد والمعلومات المطلوبة مثل معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

نضغط على كلمة بحث.

ننتظر بضع لحظات حتي يتم تحميل القناة على الرسيفر.

ثم نضغط على كلمة حفظ لكي يتم حفظ القناة على الجهاز.

مميزات قناة الناس