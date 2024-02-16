انت الأن تتابع خبر "نزل فوراً".. تردد قناة beIN sport الرياضية 2024 الناقلة مباراة الاهلي وشباب بلوزداد في أبطال أفريقيا على بين سبورت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة beIN sport ، والتي يبحث عدد كبير جدا من متابعي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن يخوض فريق النادي الأهلي المصري اليوم مواجهته أمام نظيره فريق شباب بلوزداد، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة على استاد 5 جويلية في العاصمة الجزائرية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتصدر فريق القلعة الحمراء مجموعته برصيد 5 نقاط حصل عليها من مواجهاته في ثلاث مباريات فاز في واحدة، وتعادل بنتيجة إيجابية في ماتش أخر كما تعادل بالسلب في الثالثة، أما عن الفريق الجزائري فيحتل المركز الثالث في محموعته، وبعد أن أعلنت شبكة قنوات بين سبورت عن حصولها على حقوق البث الحصري لمباريات البطولة بدأ الجميع في البحث عن ترددها للإستمتاع بمشاهدة المباراة المنتظرة اليوم، ومن خلال المقال التالى سنعرض لكم تردد قناة بين سبورت الرياضية.

تتوفر قناة beIN sport الرياضية عبر العديد من الأقمار الصناعية، حتى يتمكن الجميع من الوصول إليها بكل سهولة من أي مكان في العالم، ومن ثم متابعة كافة البطولات العالمية والمحلية التي تنقلها القناة، سواء عبر شاشتها المشفرة، أو من خلال القنوات المفتوحة لديها، ويمكنكم الآن إستقبال تردد قناة beIN sport الرياضية على النايل سات وفقا للبيانات التالية:

التردد: 11054.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقى.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بين سبورت على سهيل سات

التردد: 10810.

الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 3/2

ولقد تم إستبعاد العديد من اللاعبين من مواجهة شباب بلوزداد من قبل المدير الفني للنادي الأهلى مارسيل كولر بسبب الإصابات التي تعرضوا لها منهم الحارس محمد الشناوي، أحمد عبد القادر، أحمد نبيل كوكا واللاعب المستجد وسام أبو على.