انت الأن تتابع خبر لمتابعة أحلى كرتون.. استقبل تردد قناة ماجد كيدز 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تردد قناة ماجد كيدز للأطفال هي أكثر القنوات التي يبحث عنها العديد من الآباء والأمهات لأطفالهم، باعتبارها قناة مفيدة ومسلية وتقدم محتوى هادف للأطفال، حيث أنها تقدم العديد من البرامج والمسلسلات الكرتونية المناسبة لأعمارهم وتعمل على تنمية سلوكياتهم ومهاراتهم، وبناءًا على ذلك سوف نعرض تردد قناة ماجد كيدز على النايل سات والعرب سات.

تعتبر قناة ماجد كيدز من أكثر القنوات الكرتونية أمانًا على أطفالنا، حيث أنها تقدم مسلسلات كرتونية وبرامج مفيدة للطفل بطريقة مسلية وجذابة، ولذلك سوف نقدم تردد قناة ماجد كيدز، وهي كالآتي:

تردد قناة ماجد كيدز على العرب سات:

معدل الترميز القناة هي 27500.

القمر الصناعي هو العرب سات.

التردد هو 11804.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ماجد كيدز على النايل سات

الاستقطاب: أفقي.

تردد القناة هو 11411.

معدل ترميز القناة هو 27500.

معدل تصحيح الخطأ هو ¾.

القمر الصناعي هو النايل سات.

كيف انزل قناة ماجد للاطفال؟

تستطيع تنزيل قناة ماجد على تلفازك بخطوات بسيطة، وهي كالآتي:

قم أولاً بالضغط على زر القائمة في الريموت كنترول.

ثم اضغط على خيارات.

ثم اختار التثبيت اليدوي.

بعد ذلك اكتب تردد القناة وباقي المعلومات.

ثم اختر القمر الصناعي العرب سات أو النايل سات.

ثم اضغط على زر بحث.

ثم اضغط على حفظ لتثبيت قناة ماجد.

ما هي مسلسلات قناة ماجد للأطفال 2024؟

بعد أن تعرفنا معًا على تردد قناة ماجد كيدز، سوف نعرض لكم أفضل المسلسلات والبرامج التي تُقدمها القناة، وهي:

المسلسل الكرتوني زكية الذكية.

المسلسل الكرتوني أمونة المزيونة.

المسلسل الكرتوني فندق بصل وفلفل.

المسلسل الكرتوني مغامرات فطين.

برنامج ريشة.

برنامج صديقي لومي.

برنامج أبطال الغد.

تحدي ابحث عن فضولي.

برنامج مستكشف ماجد.

برنامج ألوان المرح.

برنامج الرايح.

برنامج التجارة شطارة.

ما هي شخصيات قناة ماجد؟

توجد في قناة ماجد العديد من الشخصيات الكرتونية التي تعلقنا بها كثيرًا، والتي منها: