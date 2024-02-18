انت الأن تتابع خبر و ما هو تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 القمر الصناعي نايل سات؟ الأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -يحظى تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على نسبة كبيرة من البحث والمشاهدة بداخل مصر والوطن العربي، حيث تقدم القناة عبر شاشتها المجانية حلقات متعددة من الكرتون الأكثر شهرة بين الأجيال وهو كرتون توم وجيري، فقد تمكنت القناة من صنع البهجة والمرح والضحك والمتعة بداخل المنازل سواء التي يوجد بها أطفال أو الشباب من محبي تلك الشخصيات والرسوم المتحركة.

تبث قناة توم وجيري المحتوى المجاني عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال احداثيات ضبط القناة أثناء إجراء البحث اليدوي ويتم إضافة القناة في غضون دقائق معدودة ولا يتطلب الأمر دفع رسوم أو اشتراكات أو ادخال كود لفك التشفير بل أن المحتوى مجاني ويبث على مدار اليوم بدون توقف، ولاستقبال القناة يتم استخدام الإحداثيات التالية:

تردد القناة: 12149.

اتجاه الاستقطاب : أفقي H

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة القناة : SD.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 القمر الصناعي عرب سات

يمكن متابعة محتوى القناة عبر القمر الصناعي عرب سات الذي يمتد تغطيته بداخل دول الوطن العربي والشرق الأوسط وذلك من خلال استخدام إحداثيات الضبط التالية:

التردد : 11315.

الاستقطاب : أفقي H

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

جودة القناة هي SD.

خطوات إضافة تردد عبر جهاز الاستقبال

هناك عدد من الخطوات المحددة والثابتة التي يتم اتباعها لإضافة أي تردد مجاني على قائمة قنوات التلفاز، وتتم المراحل من خلال اتباع الخطوات التالية: