تردد قناة اون تايم سبورت الفضائية لمتابعة كل مباريات الدوري المصري

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رياض - احمد صلاح - في الوقت الذي تشتد في المنافسات في الدوري العام المصري لكرة القدم، يين عدد كبير من الأندية بحث الملايين منهم عن تردد قناة اون تايم سبورت الفضائية، على القمر الصناعي نايل سات من أجل متابعة كل مباراة الدوري العام المصري لكرة القدم، خصوصا أن شبكة قنوات اون تايم سبورت الفضائية هي النقل الحصري لكل مباريات الدوري المصري داخل مصر وخارجها وفي المملكة العربية السعودية والشرق الاوسط.

تردد قناة اون تايم سبورت

كما افصحت شبكة قنوات اون تايم سبورت الفضائية عن نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي امام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر الذي يقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية، حيث يقام اللقاء يوم الثامن من شهر مارس المقبل من العام الجاري، إلي جانب نقل كافة مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم، لذلك تصدر تردد قناة اون تايم سبورت الفضائية محركات البحث منذ الدقائق الأولي من صباح اليوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من شهر فبراير الجاري خصوصا فيس بوك موقع تبادل الصور والفيديوهات والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

ويمكن الحصول على تردد قناة اون تايم سبورت الفضائية على القمر الصناعي نايل سات من أجل متابعة كل مباريات الدوري العام المصري وذلك كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

يذكر أن قناة اون تايم سبورت الفضائية تنقل ايضا كافة مباريات كاس مصر ومباريات كأس السوبر المصري فضلا عن مباريات الألعاب الآخري مثل بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم وبطولات السلة فضلا عن عدد كبير من الألعاب الأخري.