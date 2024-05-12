نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف عن طلب عاجل من الأهلي لاتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن إدارة القلعة الحمراء تدرس طلب حكام أجانب وذلك من أجل إدارة مبارياتهم حتى نهاية الموسم.

الأهلي يتجه لطلب حكام أجانب لنهاية الموسم

كتب شوبير عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الأهلي يتجه لطلب حكام أجانب لنهاية الموسم".

ويذكر أن الأهلي قد فاز بهدفين مقابل هدف على بلدية المحلة، في إطار منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.

وتقدم بلدية المحلة بهدف مفاجئ، ثم أدرك عمر كمال التعادل في الدقيقة 79، قبل أن يسجل موديست هدف الفوز في الوقت القاتل.

وبهذه النتيجة يكون الأهلي قد رفع رصيده إلى 33 نقطة، فيما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 19 نقطة.