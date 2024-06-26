نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توفيق السيد ينتقد بيريرا ويطالب بتفسير لعودة الحنفي للتحكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب توفيق السيد، الحكم الدولي السابق، عن استيائه الشديد من وضعية منظومة التحكيم في مصر، مشيرا إلى أن الفريق الذي استقدم كلاتنبرج ثم بيريرا لتولي لجنة الحكام هو المسؤول الأساسي عن تدهور الأوضاع.

توفيق السيد ينتقد بيريرا

أكد السيد خلال مداخلته في برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc، أن نادي المقاولون العرب قد اعترض بشدة على عودة محمد الحنفي للحكامة، مشيرا إلى أن هذه العودة جاءت بعدما رسب الحنفي مرتين في اختبارات اللياقة البدنية، وفقا للوائح الحالية التي لا تسمح بهذا الأمر.

وتابع:" بأنه من الضروري إجراء مصارحة جادة للجميع بشأن هذه القضية، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات والأزمات داخل الرياضة المصرية.

وعبر:"عن عدم رضاه عن كيفية تعامل الاتحاد المصري لكرة القدم مع هذا الأمر، مطالبا عن الإفصاح بشفافية تامة عن أسباب استثناء الحنفي والسماح له بالعودة للتحكيم في هذا التوقيت