اجتماع عاجل في لجنة المسابقات لحسم مصير مباراة سموحة وبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - تعقد لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة عامر حسين اجتماعا عاجلا؛ لحسم مصير مباراة سموحة وبيراميدز التي تم إلغاؤها؛ بسبب اشتعال النيران بأعمدة الإنارة وجزء من مدرجات استاد الإسكندرية.

اجتماع عاجل في لجنة المسابقات

وكان الحكم محمد سلامة قد قرر إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز، عقب انتهاء المدة القانونية وعدم رجوع الإنارة مرة أخرى، وذلك بعد نشوب حريق بأحد أعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية.

ونشب حريق بأحد أعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الثانى، وعلى أثرها تم إيقاف اللقاء وتدخّل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الأمر.

وكانت النتيجة بين الفريقين التعادل الإيحابى 1-1 ضمن الجولة الـ28 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".