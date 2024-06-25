الرياضة

شبانة: الشناوي يحسم مصير الزنفلي مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامي محمد شبانة بأن مصير الحارس المعار للأهلي محمود الزنفلي مرتبط بمصير محمد الشناوي.

شبانة: الشناوي يحسم مصير الزنفلي مع الأهلي

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الزنفلي طلب تحديد مصيره خاصة وإنه قد تلقى عددا من العروض المغرية من أندية الدوري.

واضاف شبانة بأن إدارة الكرة بالنادي قد ربطت مصير الحارس بموقف محمد الشناوي سواء بالبقاء أو الرحيل بعد تلقيه عرضه من الدوري السعودي وإنه في حال رحيل الشناوي سيتم تفعيل بند شراء الزنفلي أما في حال بقائه فسيتم توجيه الشكر له.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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