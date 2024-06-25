نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الشناوي يحسم مصير الزنفلي مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة بأن مصير الحارس المعار للأهلي محمود الزنفلي مرتبط بمصير محمد الشناوي.

شبانة: الشناوي يحسم مصير الزنفلي مع الأهلي

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الزنفلي طلب تحديد مصيره خاصة وإنه قد تلقى عددا من العروض المغرية من أندية الدوري.

واضاف شبانة بأن إدارة الكرة بالنادي قد ربطت مصير الحارس بموقف محمد الشناوي سواء بالبقاء أو الرحيل بعد تلقيه عرضه من الدوري السعودي وإنه في حال رحيل الشناوي سيتم تفعيل بند شراء الزنفلي أما في حال بقائه فسيتم توجيه الشكر له.