المقاولون العرب يدينون تصريحات بيريرا ويصرون على إعادة مباراة بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عادل، المشرف العام على نادي المقاولون العرب، أن الحكم محمد الحنفي لا يملك التأهيل الكافي لإدارة المباريات بناءً على اختبار SDS، معتبرا تصريحات بيريرا بشأنه غير صحيحة.

المقاولون العرب يدينون تصريحات بيريرا

وأشار عادل في مداخلة هاتفية عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إلى أن بيريرا يدعي الإنجازات في ظل استمرار شكاوى الأندية من أداء التحكيم هذا الموسم، معتبرا أن "الحكام خربوا الدوري".

وطالب: "برد رسمي من اتحاد الكرة أو الرابطة بشأن طلبه بإعادة مباراة بيراميدز، معلنا استعداد المقاولون لاتخاذ خطوات قانونية بناء على الرد الرسمي المتوقع".

واختتم محمد عادل حديثه قائلا: "إن نادي المقاولون العرب يملك كل حق في اعتراضه والدفاع عن مصلحته في هذا الخصوص".