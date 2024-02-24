انت الأن تتابع خبر لمتابعي برنامج العباقرة .. تردد قناة القاهرة والناس الجديد 2024 على النايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة القاهرة والناس من أشهر القنوات الفضائية التي حصلت على شهرة واسعة في العالم العربي، وتقوم القناة بتقديم باقة مميزة من البرامج الرائعة من أبرزهم برنامج العباقرة التي يحصد ملايين المشاهدات في العالم العربي، خلال الأسطر التالية سوف نوضح أحدث تردد لقناة القاهرة والناس على النايل سات.

من الجدير بالذكر أن قناة القاهرة والناس من القنوات المفضلة للكثير من الأشخاص ولها نسبة كبيرة من المشاهدة في العالم العربي، وإليكم بيانات التردد:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12284.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة القاهرة والناس 2

من أجل استقبال قناة القاهرة والناس 2 على النايل سات إليكم بيانات التردد:

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: رأسي.

خطوات استقبال قناة القاهرة والناس

من أجل استقبال قناة القاهرة والناس على الرسيفر لابد من إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم النقر على زر موافق في الريموت الكونترول.

اختيار الإعدادات من القائمة التي ستظهر أمامك.

اختيار التثبيت اليدوي.

اختيار القمر الصناعي النايل سات.

إدخال كل بيانات التردد.

انقر على بحث ثم احفظ.

مميزات قناة القاهرة والناس

تتمتع قناة القاهرة والناس بعدد كبير من المميزات التي تجعلها من أكثر القنوات مشاهدة، تأتي تلك المزايا على النحو التالي: