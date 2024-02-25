انت الأن تتابع خبر عايز تتفرج على الأفلام الحصرية ؟..أضبط الآن تردد قناة روتانا سينما 2024 الجديد rotana cinema بجودة HD والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة روتانا سينما 2024 الجديد، من منا لا يعرف هذه المحطة الفضائية التي تقدم كل ما هو جديد في عالم الفن والأفلام العربية الحصرية، حيث تحظي هذه القناة بشعبية كبيرة وواسعة في جميع انحاء العالم، هذا بجانب أن القناة غير مشفرة وبجودة HD، هذا بجانب أنها لا تعرض فواصل إعلانية كبيرة مثلما يحدث في القنوات الفضائيه الاخري، كما أن قناة rotana cinema هي واحدة من ضمن قنوات أخري كثيرة تمتلكها شركة روتانا، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع دوت الخليج تردد قناة روتانا سينما، فتابعوني أعزائي لمعرفة كافة التفاصيل.

مع أقتراب شهر رمضان المبارك 1445 الذي تفصلنا عنه أيام قليلة فقط تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدا عن تردد قناة روتانا سينما على القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي النايل سات، حيث تقوم هذه المحطة الفضائية بتغيير التردد الخاص بها من فترة إلى أخري، لذلك يريد ملايين الأشخاص من جميع انحاء العالم معرفة التردد الجديد، وذلك لأن هذه المحطة تقوم بتقديم كل الأفلام المصرية والعربية بفواصل إعلانية قصيرة، وهذه واحدة من أهم مميزات قناة rotana cinema.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 على نايل سات

إذا كنت تريد ضبط تردد قنا روتانا سينما 2024 على القمر الصناعي النايل سات، يجب عليك إتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11843.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

ضبط تردد قناة روتانا سينما الجديد على عرب سات

إذا كنت تريد ضبط تردد قناة روتانا سينما على عرب سات، يجب عليك إتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12226.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم تردد قناة روتانا سينما 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، نتمني لكم مشاهدة ممتعة وكل عام وأنتم بخير أعادة الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات.