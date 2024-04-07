شكرا لاهتمامك لمعرفة وفري ودبري.. اعملي أحلى كريب في البيت بمكونات بسيطة ومضمونة وخلي الجبنة سايحة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تعتبر وجبة الكريب من الأطباق المحبوبة التي يفضلها الصغار والكبار على حد سواء، واليوم نقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وميسرة تختلف عن الكريب المشترى جاهزًا، يمكنكم تحضيرها بسهولة وتخصيصها بما يناسب ذوقكم، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضير كريب محشو بالجبن الشيدر، مما يمنحه نكهة لذيذة ومغذية.

طريقة تحضير الكريب

بخطوات سهلة ومكونات بسيطة ومضمونة جهزي الكريب في المنزل:

المكونات:

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب كبير من الحليب السائل.

طريقة التحضير:

1. قبل البدء، قوموا بغربلة الدقيق للتخلص من الكتل.

2. في الخلاط الكهربائي، ضعي الدقيق، السكر، الملح، البيض، الخل، الفانيليا، والحليب.

3. اخفقي المكونات جيدًا حتى تمتزج بشكل سلس.

4. يمكنك أيضًا خلط المكونات بواسطة ملعقة إذا لم ترغبي في استخدام الخلاط.

5. سخني مقلاة الكريب على النار، ثم صبي كمية مناسبة من العجين داخل المقلاة.

6. اتركي العجين حتى يتكاثف ويصبح لونه ذهبيًا، ثم قومي بقلب الكريب ليستوي من الجهة الثانية.

7. أزيلي الكريب من المقلاة وضعيه جانبًا.

حشوة الكريب

المكونات:

كوب من الجبن الشيدر المبشور.

كوب من الجبن الموتزاريلا.

2 حبة فلفل رومي مقطعة إلى شرائح.

2 ثمرة طماطم مقطعة إلى شرائح.

نصف كوب من الزيتون المقطع.

طريقة التحضير:

1. ضعي الجبن الشيدر والموتزاريلا على الكريب.

2. أضيفي شرائح الفلفل والطماطم والزيتون.

3. رشي الفلفل الأسود حسب الرغبة.

4. قومي بطي الكريب بشكل مثلث أو رول حسب تفضيلكم.

5. ضعي الكريب داخل المقلاة لبضع دقائق حتى يذو