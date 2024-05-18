بالفيديو.. أمير رمسيس: «حسين فهمي» كان ضد إلغاء المهرجان.. لكن القرار جاء من الخارج

القاهرة - محمد ابراهيم -

دعت الفنانة مادلين طبر خلال برنامجها «قعدة مع مادلين» عبر فضائية الحدث اليوم، الفنان محمد رمضان للدخول معها في مداخلة تلفونية تلبية لمطلب جماهيره في محافظات مصر، حيث تشير الإحصائيات ان معظم مشاهدي قناة الحدث اليوم، هم من المحافظات، وقالت له مادلين: "اهل المحافظات اللي بيحبوك يا رمضان ليهم حق عليك".

أبرز تصريحات أمير رمسيس



وقد استضافت مادلين، المخرج أمير رمسيس والذي نفى ان يكون هناك خلاف شخصي بينه وبين الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي حيث إنه عمل معه لمدة عامين، ويستطيع القول انهما صعدا بالمهرجان خطوات للأمام.

وأعلن امير لأول مرة إنه كان ينوي ترك إدارة المهرجان بعد الدورة الاخيرة التي ألغيت بسبب احداث غزة، لان المهرجان به العديد من العراقيل البيروقراطية.

وكشف رمسيس ان الفنان حسين فهمي كان ضد الغاء الدورة حتى قبل اعلان ذلك بـ 48 ساعة، لكن القرار تم اتخاذه من خارج إدارة المهرجان بالأمر، وجاء حزن رمسيس على الافلام التي قدمت للاشتراك بالمهرجان بشكل حصري وخسرت فرصة مشاركته في مهرجانات أخرى دون أي استفادة وبالتالي ما حدث يعطي سمعة سلبية عن المهرجان لدى صناع وشركات الإنتاج العالمية.

أمير رمسيس ومادلين طبر

أمير رمسيس ومادلين طبر

أمير رمسيس ومادلين طبر



وتحدث المخرج امير رمسيس أيضا عن استاذه المخرج يوسف شاهين، فقال إنه ورث منه روح أفلامه، وكل من ساعد «شاهين» لديه جزء منه، وعقب على سؤال من مادلين حول فجاجة أفلام «خالد» بمشاهدها الجنسية، فقال: إنه ا لا تزيد عما تم تقديمه من مشاهد خلال أفلام السبعينات، ولكن ثقافة الشعب قد تغيرت.

الجدير بالذكر إنه اثناء اللقاء أتصل كل من: المنتجة شاهيناز العقاد من مدينة كان الفرنسية والفنان ظافر العابدين من دولة الأردن والفنانة جيهان الشماشرجي، ليرسلوا تهنئة للمخرج امير رمسيس بمناسبة فوز فيلمهم الأخير «انف وثلاث عيون» بجائزة الجمهور في مهرجان مالمو السينمائي الدولي.

ولمشاهدة جزء من لقاء المخرج امير رمسيس من خلال الرابط التالي:



