نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم السبت الموافق الواحد من شهر يونيو الجاري، مواجهة نارية بين فريقي ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني على ملعب "ويمبلي" بإنجلترا، وذلك في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل وإذاعة مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، تردد قناة bein Sports 1HD، الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.