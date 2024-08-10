تردد قناة وناسة للاطفال 2024 اظبطها الآن على جهازك

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الرياض - أحمد صلاح - تعتبر قناة “وناسة” للأطفال واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تستهدف فئة الأطفال في العالم العربي تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتربوية التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعليمهم القيم والأخلاقيات بطريقة ممتعة وجذابة، وتردد قناة وناسة للأطفال يمكن أن يختلف حسب نوع الجهاز المستخدم والموقع الجغرافي، يمكن العثور على تردد قناة وناسة عبر الأقمار الصناعية المختلفة مثل “نايل سات” و”عرب سات”.

تردد قناة وناسة للاطفال 2024

تعمل قناة وناسة على تقديم برامج تعليمية وترفيهية مثل الرسوم المتحركة، والألعاب التفاعلية، والقصص التربوية، مما يجعلها خيار مميز للأسر التي تبحث عن محتوى قيم ومفيد لأطفالها، وفيما يلي بعض التفاصيل العامة التي قد تكون مفيدة:

التردد: 12226.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

البرامج والاغاني على قناة وناسة للاطفال

قناة وناسة للأطفال تبث مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني التي تستهدف الأطفال تشمل برامج تعليمية وترفيهية مثل: