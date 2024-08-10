انت الان تتابع خبر استقبلها الآن.. تردد قناة كراميش الجديد 2024 علي نايل سات والعرب سات بجودة HD والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعد قناة كراميش إحدى القنوات المتخصصة للأطفال، والتي نالت شهرة واسعة المدى واستطاعت خلال مدة زمنية قصيرة أن تستحوذ على ثقة الكثير من الآباء، حيث تحرص على تقديم محتوى متنوع وجذاب يليق بالتربية الإسلامية العربية، حيث تهتم بالجودة العالية في الأداء تقدم العديد من البرامج الكرتونية الممتعة والرسوم المتحركة الجذابة التي تجذب الأطفال يتشوقون لمتابعتها طوال اليوم دون ملل، خلال السطور التالية سنتعرف على تردد قناة كراميش الجديد 2024 على نايل سات والعرب سات بجودة HD.

تردد قناة كراميش الجديد 2024 على نايل سات والعرب سات

الكثير من الآباء والأمهات يبحثون عن تردد قناة كراميش الجديد 2024، وذلك لما تتميز به هذه القناة عن غيرها من قنوات الأطفال فهي تضم مجموعة كبيرة من البرامج والاغاني المحببة لدى الأطفال في فئات عمرية مختلفة، تناسب متطلباتهم واحتياجاتهم في هذه الفترة العمرية، لذلك نقدم لكم تردد قناة كراميش الجديد على الاقمار الصناعية نايل سات والعرب سات.

تردد كراميش 2024 على نايل سات:

تردد القناة: 10815.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة كراميش على قمر عرب سات:

تردد القناة: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

مميزات قناة تردد قناة كراميش 2024

تعد قناة كراميش أحد القنوات المتخصصة في تقديم محتوى متنوع يخص الأطفال وتعد من القنوات المجانية التي تتيح لك متابعتها بدون مقابل مادي نظير الخدمة، بالإضافة إلى العديد من المزايا من أهمها: