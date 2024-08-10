انت الان تتابع خبر اشغلي ولادك بيها وانتي مطمنة.. تردد قناة وناسة كيدز 2024 على النايل سات وعرب سات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تقوم قناة وناسة كيدز بتقديم محتوى متنوع بين التعليمي والترفيهي وكذلك يكون مميز جدا لذلك عمل على جذب العدد من الأطفال وكذلك أولياء الأمور، وتعمل قناة وناسة على تلبية احتياجات الأمهات والأباء وذلك حيث أنه تقدم محتوى يحث على تعلم القيم والأخلاق والمبادئ وكذلك يكون مناسب بشكل كبير مع جميع الأطفال بمراحل العمر المتنوعة، كما أن هذه القناة تقدم محتوى تعليمي مثل عرض الأرقام والحروف والأناشيد وتقوم بالمساهمة في تعليم وتربية الطفل بشكل آمن ومفيد.

تردد قناة وناسة كيدز 2024 للأطفال

يوجد الكثير من المميزات التي جعلت من قناة وناسة قناة مشهورة ومتميزة تكون متخصصة للأطفال، وذلك مثل أنها تكون مهتمة أن تساعد الوقت وتسليهم في نفس الوقت، كما أن المحتوى الخاص بالقناة مصمم ليكون مناسب مع جميع الأطفال وأذواقهم المتنوعة والمختلفة، وتعمل القناة على التركيز على تعليم القيم الاجتماعية والأخلاقية في عقول جميع الصغار، لذلك يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد القناة وتنزيلها للاستفادة من المحتوى الذي تقوم بتقديمه بشكل مجاني، وسوف نحرص على توضيح التردد على كل من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وذلك من أجل متابعة القناة وهي غير مشفرة ومتاحة كافة الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة وناسة كيدز 2024 على النايل سات

سوف نقوم بتوضيح تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي النايل سات وهو:

تردد قناة وناسة كيدز هو 11470.

الاستقطاب يكون بشكل عمودي.

القمر الصناعي الذي سوف ننزل عليه القناة هو نايل سات.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون 5/6.

جودة قناة وناسة هو SD.

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات 2024

كما سوف نوضح تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات وهو يكون: