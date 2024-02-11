انت الأن تتابع خبر خالد النمر يكشف عن شرط وحيد للجلوس بجوار الشخص المدخن! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن شرط وحيد للجلوس بجانب الشخص المدخن.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :"لاتجالس مدخناً أثناء تدخينه، وإن كان لا مناص فلابد من وجود مروحة تهوية في أي مكان يدخن فيه مثل الاستراحة، الخيمة،المجلس الخارجي او الداخلي...الخ".

ووجه رسالة لكل مدخن قائلا: الأفضل الأ تدخن بين أشخاص غير مدخنين وإن كان ولابد فيجب عليك أن تستأذن منهم قبل إشعال السيجارة.