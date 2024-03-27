انت الأن تتابع خبر آخر تحديث.. الدولار يسجل ارتفاعا جنونيا مقابل الجنيه المصري على عكس التوقعات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم ، وتعد المرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف بعدما بدأ في التراجع تدريجيا من أعلى مستوياته الرسمية عند 50.45 جنيه.

وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى مستوى 47.4 جنيه في المتوسط، حيث سجل سعر الشراء وفقاً لسعر البنك المركزي المصري 47.35 جنيه، والبيع 47.45 جنيه.

وكان هذا هو السعر في بنوك الأهلي المصري، والتجاري الدولي، وقطر الأهلي الوطني، والمصرف العربي، وبنك الكويت الوطني وقناة السويس، والاستثمار العربي، جميعها عند 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

وسجل أعلى مستوى سعري للدولار في بنكي كريدي أجريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

وكان أدنى سعر مسجل للدولار خلال تعاملات، الإثنين، في بنك التنمية الصناعية نحو 47.25 للشراء، و47.35 للبيع، وفق "العربية Business".

وفي بنوك "الإسكندرية"، ومصر، والبركة، بلغ سعر الدولار 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.