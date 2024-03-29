انت الأن تتابع خبر بعد غياب.. مبروك عطيه يرجع بتصريح صادم للجميع بشأن استخدام وسائل التواصل برمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاد الدكتور مبروك عطية، بتصريح صادم للجميع بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المسلمين خلال شهر رمضان..

أكد الدكتور مبروك عطية،

أن وسائل السوشيال ميديا لها حسنات ولها سيئات ولكن سيئاتها أكثر من حسناتها، قائلا: "كل واحد معاه موبيل يكتب اللى هو عايزه والميديا دي بشبهها زي الهبلة اللي مسكوها طبلة"، كما أشار إلى أن البرنامج الذي يجهزه مع فنانين ولم يخرج للنور ليس فيه ما يدعوا للجدل.

وأوضح مبروك عطية،

خلال حوار ببرنامج "ع المسرح"، مع الاعلامية منى عبد الوهاب"، على قناة الحياة، البرنامج مع الفنان ليس له علاقة بالفن ولكن اسئلة عادية ونفس ما يقال للفنانين الذكور هو نفس الذي يقال للفنانات، لافتا إلى أن سبب شهرة فيديو "يا زينب" هو الضم باتع الباء وهذا دليل على الضعف اللغوي.

وتحدث عن أفضل فصل في حياته قائلا: