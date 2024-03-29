انت الأن تتابع خبر الأقمار الصناعية تكشف عاصفة عائلة قادمة من الصحراء باتجاه مدن مصرية والأرصاد تحذر المواطنين والمرضى (ابقوا في المنازل) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت آخر صور الأقمار الصناعية أن عاصفة رملية هائلة قادمة من الصحراء باتجاه عدد من المدن المصرية والأرصاد تحذر كافة المواطنين والذين يعانون من هذه الأمراض المزمنة..

وأشارت هيئة الأرصاد

إلى أن الرؤية الأفقية وصلت عىالإسكندرية 2000 متر، ومرسى مطروح 3000 متر، بسبب الرمال المثارة.

ويشهد اليوم الجمعة،

انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئعلى السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر..

ويشهد غد نشاط رياح على أغلب الأنحاء ،

وفرص أمطار خفيفة صباحا قد تكون متوسطة فى الصباح الباكر على مناطق من غرب وجنوب القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة صباحا على مناطق من الفيوم وبنى سويف .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: