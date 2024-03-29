انت الأن تتابع خبر قد لا نرى العيد.. ظاهرة كونية تؤدي إلى حجب نور الشمس عن الأرض والعلماء يكشفون اقتراب خطير للكوكب من الثقب الأسود، ما الذي يحدث؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد إعلان الفلك الدولي بشأن ظاهرة كونية خطيرة عجز العلماء عن توقع أحداثها وتأثيرها على البشر في كوكب الأرض، في حين رصدت الأقمار الصناعية وتيلسكوب الفضاء توجه غير مبرر لكوكب الأرض نحو الثقب الأسود وسط صدمة وذهول وإطلاق تحذيرات لكل الدول للحذر..

كسوف الشمس..

يترقب الجميع حدوث ظاهرة فلكية نادرة وهي كسوف الشمس بشكل كلي، والذي لن يتكرر إلا بعد 3 قرون، ويتساءل الكثيرون حول موعد حدوث كسوف الشمس الكلي، ومدة حدوثه.

كسوف الشمس الكلي