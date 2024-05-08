انت الأن تتابع خبر 3 مباريات في افتتاح منافسات دوري المحترفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفتح منافسات الأسبوع التاسع عشر بدوري المحترفين لكرة القدم، الخميس بإقامة 3 مباريات في عمان والسلط واربد.

ويلتقي عند السادسة مساء شباب الأردن مع الأهلي على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، كما يلتقي بنفس التوقيت على ملعب السلط فريقا السلط وشباب العقبة، قبل أن يلعب فريقا الحسين اربد والجليل على ستاد الحسن في اربد عند الثامنة و45 دقيقة.

وتستكمل المباريات الجمعة، بلقاء الرمثا مع الوحدات عند السادسة مساء على ستاد الحسن في اربد، ويلعب سحاب مع معان على ملعب البتراء بنفس التوقيت، فيما يلتقي فريقا الفيصلي ومغير السرحان عند الثامنة و45 دقيقة على ستاد عمان.

ويتصدر فريق الحسين اربد الدوري حاليا، برصيد 50 نقطة، يليه الفيصلي برصيد 45 نقطة .