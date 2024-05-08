خالد أبو بكر: مصر تقوم بدور جبار فى سبيل التوصل لهدنة فى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 11:26 مساءً - قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن التطورات في رفح مقلقة وخطيرة، ومصر تقوم بدور جبار في سبيل التوصل لهدنة، في ظل عدم وجود قوة قادرة على فرض نهاية الحرب على الجميع.

وأضاف خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أنه لا يوجد مؤشرات إيجابية في غزة، حيث تبقى الأرواح الفلسطينية رهينة للتهور الإسرائيلي، والمفاوضات التى تجرى على القاهرة على مدار الأسابيع الماضية تتغير بشكل لحظى ولا يملك أحد زمام الأمور.

وأشار خالد أبو بكر إلى أن إسرائيل تملك وتستخدم القوة الغاشمة وقتلت الآلاف، متسائلًا: "من سيحكم هذه المعادلة؟.. وإن لم يتم التوافق، فما الحل، وإن اتفقوا فما الضامن؟ ومن يملك قوة الردع؟.. نحن أمام معادلة صعبة وقاسية.. والأمريكان أمرهم محير جدًا".