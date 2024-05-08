بـ 16 ألف مشاهدة.. روبي تحصد نجاح "الليلة حلوة"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت منذ قليل الفنانة روبي فيديو كليب أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية المختلفة.

تعد أغنية “الليلة حلوة” أولى أغنيات الموسم الصيفي 2024، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها، حيث حصدت أكثر من 16 ألف مشاهدة في أقل من 4 ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية لـ روبي على “اليوتيوب”.

تفاصيل أغنية الليلة حلوة

أغنية "الليلة حلوة" تم تصويرها في لبنان وهو أول إنتاج مشترك بين شركة التوزيع فيرال ويف واسلام صيام، من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.

فيلم "عصابة المكس" أحدث أعمال روبي السينمائية

ومن جانب آخر تشارك روبي في بطولة فيلم "عصابة المكس" والذي يضم نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان.

قصة “عصابة المكس”

فيلم “عصابة المكس” تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.