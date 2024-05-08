ست قوية.. كريم عبد العزيز يكشف عن علاقة بوالدته

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت عن عالمنا مساء اليوم، والدة الفنان كريم عبد العزيز، بعد صراع مع المرض، حيث كانت تربط كريم بوالدته علاقة قوية كشف عنها أثناء ظهوره ببرنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وقال كريم عن والدته: "أنا أمي بـ 100 راجل، ست جامدة وقوية وربت ولادها ومتجوزتش وربتني أنا وأختي"، وعن علاقة والدته بوالده وانفصالهم قال: "علاقة والدتي بوالدي خلاص، لومت الأب في الأول وبعدين لومت والدتي بعد كدا، وصالحتهم على بعض في الآخر".

وفاة والدة كريم عبد العزيز





وأعلنت بوسي شلبي عن وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت بوسي شلبي، عبر حسابها في إنستجرام، قائلة: «البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة، سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز، وياسمين عبدالعزيز».

وأضافت: «وتشييع الجنازة غدا الخميس ٥/٩ من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله».







وكتب كريم عبد العزيز عبر حسابه قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمه الله تعالى / السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبدالعزيز وستشيع الجنازه غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر وسيقام العزاء بعد غدا الجمعة بمسجد الشرطه بالشيخ زايد".





منع التصوير بجنازة والدة كريم عبد العزيز







وتابع: ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا علي حرمه الموت وذلك بناء علي طلب الاسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء المكتب الإعلامي للفنان كريم عبد العزيز".





موعد ومكان جنازة والدة الفنان كريم عبد العزيز





وتشيع جنازة والدة الفنان كريم عبد العزيز غدا الخميس ٥/٩ من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء غدًا بمسجد الشرطه بالشيخ زايد.

وأعلن كريم عبد العزيز عن تغيير موعد العزاء من خلال تعديل المنشور الذي شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليصبح غدًا الخميس في نفس يوم الجنازة، بعد إن كان من المقرر اقامته في يوم الجمعة.

