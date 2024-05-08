نقابة المهن الموسيقية تنعي كريم عبد العزيز في وفاة والدته

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت نقابة المهن الموسيقية، واجب العزاء فى وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز، التى رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وقالت النقابة فى بيان لها "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والاسى وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز، وتتقدم النقابة بخالص التعازى لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوا، وأنا لله وأنا اليه راجعون".

وفاة والدة كريم عبد العزيز

وأعلنت بوسي شلبي عن وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت بوسي شلبي، عبر حسابها في إنستجرام، قائلة: «البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة، سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز، وياسمين عبدالعزيز».

وأضافت: «وتشييع الجنازة غدا الخميس ٥/٩ من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله».

وكتب كريم عبد العزيز عبر حسابه قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمه الله تعالى / السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبدالعزيز وستشيع الجنازه غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر وسيقام العزاء بعد غدا الجمعة بمسجد الشرطه بالشيخ زايد".

منع التصوير بجنازة والدة كريم عبد العزيز

وتابع: ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا علي حرمه الموت وذلك بناء علي طلب الاسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء المكتب الإعلامي للفنان كريم عبدالعزيز".

موعد ومكان جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز

وتشيع جنازة والدة الفنان كريم عبد العزيز غدا الخميس ٥/٩ من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء غدًا بمسجد الشرطه بالشيخ زايد.

وأعلن كريم عبد العزيز عن تغيير موعد العزاء من خلال تعديل المنشور الذي شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليصبح غدًا الخميس في نفس يوم الجنازة، بعد إن كان من المقرر اقامته في يوم الجمعة.