انت الأن تتابع خبر حتى لو كنتي مشعرة مثل القنفذ :إزالة الشعر الزائد بالنشا تماماً أقوى بديل طبيعي لليزر في البيت وبدون ألم...طريقة الاستخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - النشا من أهم المكونات التي لا غنى عنها في كل منزل فهو من أفضل المكونات التي من الممكن أن تستخدم لعمل أفضل وصفة من الوصفات الفعالة المستخدمة في إزالة الشعر تماما عن طريق استعمال النشا ومن خلال ما يلي نتعرف على مكونات عمل خلطة النشا وطريقة تحضيره في البيت لعمل كريم طبيعي فعال ويساعد على عمل تركيبة من الممكن أن تستخدم حتى تتخلصي تماما من وجود الشعر، ونتعرف على أهم المكونات التي يجب أن تستخدم حتى نحصل على تركيبة منزلية فعال لإزالة الشعر.

إزالة الشعر الزائد بالنشا نهائياً

تعد وصفة إزالة الشعر عن طريق استعمال النشا هي من أفضل الوصفات التي يمكن أن تطبق لتجميل الجلد وإزالة كل الشعر بشكل نهائي من سطح الجلد حيث تعتبر تلك الوصفة من الوصفات الطبيعية العلاجية التي يمكن أن تستخدم وتطبق على الجلد والانتهاء من مشكلة زيادة نمو الشعر على البشرة ومن خلال ما يلي نتعرف على مكونات عمل وصفة إزالة الشعر بالنشا

طريقة التحضير.

2 ملعقة كبيرة من النشا.2 ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة من مطحون الترمس.

خطوات عمل الوصفة

يحضر ماسك إزالة الشعر بالنشا من الممكن أن يحضر من خلال متابعة تلك الخطوات المقبلة لعمل أفضل الكريمات الطبيعية التي تعمل على إزالة لشعر تماما من سطح الجلد، وخطوات التحضير هي: