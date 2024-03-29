العشب المغوار اللي بيطرد الجن من الدار.. سر في شجرة النبق سيجعلك مذهولا من قوته الخارقة.

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رياض - احمد صلاح - تعتبر منتجات العناية بالشعر روتين ضروري وهام للعناية به، لذلك يتم اللجوء دائماً إلى شراء العديد من مستحضرات التجميل، حيث أنها تحتوي على نسبة من المواد الكيميائية التي تعود بالضرر على الشعر، لذلك سوف نحضر شامبو السدر للشعر بمكونات بسيطة وطبيعية تضم الكثير من الفوائد الصحية والهامة.طريقة عمل شامبو السدر للشعر

يضم ذلك الخليط الكثير من الفوائد الهامة لتطويل الشعر بسرعة، لذلك سوف نحضر الوصفة من خلال إحضار

المكونات البسيطة التالية:4 ملاعق كبيرة من السدر المطحون.

2 ملعقة كبيرة من الماء الساخن.

2 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة فقط من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير شامبو السدر للشعر فيما يلي:نقوم في البداية بإحضار وعاء عميق.

نضع جميع المكونات من السدر المطحون والماء الساخن واللبن الزبادي وزيت الزيتون معاً، ونحرص على التقليب بشكل مستمر، ليتم الحصول على قوام ناعم وكريميطريقة الاستخدام

تتمثل طريقة استخدام شامبو السدر للشعر فيما يلي:

نقوم في البداية بتقسيم الشعر إلى قسمين.

توزيع الخليط الذي قمنا بتحضيره على الشعر بشكل متساوي.

تغطية الشعر بعد ذلك بكيس بلاستيكي مدة ثلاث ساعات.

شطف الشعر جيداً باستخدام صابون مصنوع من زيت الزيتون الطبيعي.

فوائد شامبو السدر للشعر

يضم شامبو السدر للشعر الكثير من الفوائد التي تتمثل كالآتي:.الحصول على مظهر طبيعي ومختلف للشعر.