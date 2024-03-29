انت الأن تتابع خبر هذا البرج سيصبح ملياردير وسيودع أيام الفقر للأبد.. ملك الفلك ميشال حايك يكشف هوية ملك الأبراج في الشهر الكريم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص عما تخبئه الأبراج خلال الشهر الجاري سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي أو العاطفي. ومن هنا، نوضح معًا أبرز توقعات الأبراج ميشال حايك على كافة الأصعدة، وفقاً لمسار الشمس وحركة النجوم والكواكب.

وتوقع الفلكي اللبناني

أن يكون رمضان بالنسبة لبرج الجدي شهراً يحصل فيه على رزق كثير وثروة مالية كبيرة مع فرص لزيادة الدخل والحصول على مكافآت مالية ضخمة.

وأوضح خبير الأبراج