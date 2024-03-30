انت الأن تتابع خبر بسم الله عليه من الحسد... ثروة حسام حسن الحقيقية تصدم المصريين.. رقم لا يتصوره عقل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد المصري حسام حسن واحدا من أهم وأبرز لاعبي كرة القدم ليس في مصر ولكن في قارة أفريقيا، حيث اختير أكثر من مرة من بين أعظم لاعبي القارة في القرن العشرين.

ولد حسام حسن

في 10 أغسطس 1966 بمدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، ظهرت موهبته مبكرا فانضم هو وتوأمه إبراهيم حسن إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي .

تدرج بين صفوفه

حتى تم تصعيده للفريق الأول قبل أن يتم عامه الثامن عشر واستمر فيه حتى عام 1991، حيث كان تألقه اللافت في كأس العالم 1990 بإيطاليا سببا في احترافه بباوك اليوناني ثم نيوشاتل السويسري، قبل أن يعود مجددا إلى القلعة الحمراء بعد أقل من عامين ليستمر إلى عام 1999، حيث انتقل للغريم التقليدي في الزمالك وبينهم تجربة صغيرة في الدوري الإماراتي.

قضي حسام حسن

في القلعة البيضاء 4 سنوات ثم انتقل إلى المصري البورسعيدي ومنها إلى الترسانة ثم الاتحاد السكندري . حسام حسن لعب في كل المنتخبات المصرية بجميع مراحلها السنية من الناشئين والشباب والأول الذي تم ضمه لأول مرة عام 1985 وكان ظهوره الأول في مباراة ودية أمام النرويج.

شارك حسام حسن

في 170 مباراة دولية وسجل 83 هدفا وقاد مصر للتأهل لكأس العالم 1990 بإيطاليا بهدف سجله في مرمي الجزائر، كما كان حسام حسن عنصرا أساسيا في الفوز ببطولة أمم أفريقيا عام 1998 والتي توج خلالها بلقب الهداف مشاركة مع الجنوبي أفريقي بينيدكيت مكارثي.

عقب اعتزاله الكرة اتجه إلى مجال التدريب،

حيث تولي الإدارة الفنية لعدد من الأندية من بينها الزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة والإسماعيلي ومنتخب الأردن. حقق حسام حسن خلال مشواره العديد من البطولات من بينها 3 ألقاب أمم أفريقيا مع منتخب بلاده أعوام 1986 و1998 و2006 وكأس العرب 1992 ودورة الألعاب الأفريقية 1991 وفاز بلقب الدوري مع الأهلي 11 مرة وثلاث مرات مع الزمالك.

كما فاز بكأس مصر 5 مرات

بينهم مرة مع الزمالك و4 مع الأهلي ولقبي السوبر المصري وكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات مع الأهلي ومرتين دوري أبطال أفريقيا مرة مع القلعة الحمراء وأخرى مع الزمالك ولقب بطولة عربية ولقبي سوبر عربي مع الأهلي ولقب البطولة الأفروآسيوية مع الأهلي ومرتين دوري أبطال العرب والدوري الإماراتي مع العين وكأس السوبر المصري السعودي مع الزمالك.

وعلى صعيد الألقاب الشخصية توج حسام بلقب عميد لاعبي

العالم عام 2001 كأكثر لاعبي الكرة مشاركة في المباريات الدولية بجانب هداف بطولة أمم أفريقيا عام 1998 بينيدكيت مكارثي وهداف الدوري المصري وهداف دوري أبطال أفريقيا وأفضل لاعب في مصر وأفضل لاعب في القارة الأفريقية أخر 50 عاما من قبل الاتحاد الأفريقي.

راتب حسام حسن

كشفت مصادر بإتحاد الكرة المصري أن حسام حسن سيتقاضى مليون جنيه شهريًا بعد تولية قيادة منتخب مصر كمدير فني، فيما سيحصل باقي الجهاز المعاون له على 800 ألف جنيه.

ثروة حسام حسن