انت الأن تتابع خبر الدكتورة منار غانم تحذر سكان القاهرة من صواعق رعدية قاتلة تحول ليل المدينة إلى نهار وتدعو الجميع للإبتعاد عن هذه الأشياء لتجنب الوفاة بالصواعق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك منخفضا جويا يضرب البلاد حاليا، ومستمر حتى الغد، يوم عيد الفطر المبارك.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تأثرها بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيرة إلى أن الأجواء الباردة ليلا ستعود.

ونوهت بأن هناك نشاطا للرياح كان مصحوبا بالرمال والأتربة وانخفاضا في درجات الحرارة، لافتة لافتة إلى تزايد كميات سقوط الأمطار بداية من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد ليلة العيد.

وأشارت إلى أن هناك سقوطا للأمطار حاليا على أماكن متفرقة في محافظات الجمهورية، وايضا استمرار لسقوط أمطار رعدية غدا .

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدًا ؛ حيث من المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على سيناء وشمال الصعيد حار جنوب الصعيد، لطيف ليلًا.