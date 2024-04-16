انت الأن تتابع خبر عواصف ترابية عاتية تضرب مصر وتحذيرات عاجلة من الأرصاد: شبورة واسعة تحجب الرؤية في القاهرة والطرق الزراعية والسريعة خلال الساعات القادمة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الأربعاء، بوجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تصل لـ 6 درجات على أغلب المناطق، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

وأكدت الهيئة

أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، والسواحل الشمالية 35 درجة، والمناطق الجنوبية 37 درجة، وتكون درجة الحرارة الصغرى 22 درجة.

وأشارت الهيئة

أنه أنه يوجد نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وتكون سرعة الرياح 40 كم في الساعة.

من جانبه نفى الدكتور محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض مصر لموجة من الأمطار الغزيرة خلال الفترة المقبلة، على غرار تلك التي شهدتها بعض الدول العربية مؤخرًا.

القياتى أوضح خلال

مداخلة هاتفية عبر شاشة "المحور"، اليوم الإثنين، أن مصر تشهد حاليًا ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة 30 درجة مئوية نهار اليوم، وتصل إلى 35 درجة مئوية يوم الأربعاء المقبل.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هذا الارتفاع ناتج عن تأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية، مع وجود مرتفع جوي يمنع تكون السحب.

وبخصوص العواصف الترابية والرملية، حذر القياتى من حدوثها يوم الأربعاء المقبل، خاصة في المناطق الغربية من البلاد، مع احتمال امتدادها إلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأكد عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم لن تشهد مصر أي عواصف ترابية أو رملية، وأن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة والعواصف ستكون يوم الأربعاء

طقس الـ 6 أيام المقبلة.. وموعد الموجة الحارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة خلال الفترة من الثلاثاء 16 ابريل 2024 إلى الأحد 21 ابريل 2024.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأكد على أنه يوجد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من 4 الى 8 صباحا تقريبا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من مدن القناة وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل، ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء لطيف ليلا.

الثلاثاء 16 ابريل 2024:

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تكون كثيفة أحيانا.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأريعاء 17 ابريل 2024

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة علي المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

الخميس 18 ابريل والجمعة 19 ابريل 2024