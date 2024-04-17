انت الأن تتابع خبر مكونات مطبخك تخفي السر: كوب من هذا العصير يحول الكبد إلى مرشح قوي ويفتت حصى الكلى ويتصدى للسكر التراكمي خلال أسبوع! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت رند حامد مختصة في الطب الصيني عن عصير لتنظيف الكبد من السموم .

وأوضحت خلال فيديو عبر منصة إكس أن العصير يتكون من "عود من الكرفس، 5 أعواد من الكسبرة، وجزرة، ونصف حبة صغيرة من الشمندر المسلوق أو ربع حبة كبيرة، ونصف برتقالة أو ليمونة مقشرة يتم تقطيع المكونات، ووضعها داخل الخلاط وخلطها بشكل جيد.وتابعت ، هذا عصير تنظيف الكبد للوقاية والعلاج ويتم تناوله 3 مرات يوميا حتى يتم الشفاء مع الامتناع عن تناول الإندومي والمشروبات الغازية والتدخين.

وعلق مغرد قائلا': عندي صدفية برجلي والحين لي عشر أيام اشربه ومع العلم ماسويت حجامه لكن اختفت الصدفية بنسبة ٤٠٪ ومازلت مكمل مع أني مدخن وأشرب قهوة.