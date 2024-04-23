انت الأن تتابع خبر عاجل : تعليق الدراسة في السعودية.. بيان هام من وزارة التعليم يفاجئ الطلاب و أولياء الأمور بالمملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل الجميع بالمملكة عن اسباب تعليق الدراسة في السعودية إذ أن هناك حالات أوضحت الوزارة إن حدثت بأي منطقة تعلق الدراسة على الفور، فهناك عاصفة بالفترة الحالية وهطول الأمطار مما أدى لتعليق الدراسة يوم الثلاثاء بمناطق متعددة خوفًا على الطلاب لأن هذه المناطق متضررة بسبب سوء حالة الطقس، ولذا فإننا سنذكر لكم جميع هذه التفاصيل ونوضح أسباب التعليق.

اسباب تعليق الدراسة في السعودية

في ظل تواجد أحوال جوية سيئة وغير مستقرة في كثير من المناطق طلب أولياء الأمور استمرار تعليق الدراسة بتلك المناطق المتضررة التي قد تأجلت بها الدراسة يوم الثلاثاء، وإلى الآن لم يتخذ أي نوع من القرارات يتعلق بتحويل الدراسة عن بعد من وزارة التعليم، ولكن المؤشرات الأقرب بالساعات القادمة بأنه سيتم تعطيل الدراسة حفاظًا على الأبناء، ولقد أوضحت الوزارة الحالات التي من أجلها يتم تعليق الدراسة

وهي كالآتي:

تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات عند عدم استقرار الطقس بمعنى هطول الأمطار بشكل يمنع الطلاب من الذهاب للمدارس.

أيضًا ضمن حالات تعليق الدراسة هو ارتفاع درجة الحرارة من 51 درجة إلى أكثر من ذلك.

انخفاض درجات الحرارة من 7 مئوية إلى أقل من ذلك.

وجود زيارات دبلوماسية بالمملكة تؤدي لتعطيل الدراسة المتواجد بها الزيارة حتى لا يحدث توقف في حركة المرور.

في حالة انتشار الأمراض والأوبئة المعدية أو حتى وجود فيروسات مثل كورونا تعطل الدراسة وتحول عن بعد.

انقطاع التيار الكهربي أو المياه داخل مدرسة بشكل يحدث مشكلة يؤدي إلى تعليق الدراسة لحين حل المشكلة.

انهيار أي جزء في المدرسة أو حاجته إلى ترميم يؤدي لتعطيل الدراسة بالمدرسة وتحويلها عن بعد.

حتى الان .. تم تعليق الدراسة اليوم الاثنين في ..

وهي كالآتي: