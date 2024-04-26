انت الأن تتابع خبر ميشال حايك يفجر مفاجأة من العيار الثقيل: "هذا ماسيحدث بـ السعودية في نهاية شوال"!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر خبير الفلك اللبناني الأشهر عربياً ميشال حايك محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي بعد أن كشف ن توقعات جديدة للسعودية.

وتوقع ميشال في توقعاته الجديدة عاصفة شديدة تضرب السعودية في نهاية شوال ينتج عنها أمطار غزيرة وسيول جارفة.

وزعم العراف اللبناني أن تعلن السعودية حالة الطوارئ وتحشد كل طاقاتها للحد من هول الكارثة.

ومن وقت لآخر يثير عالم الفلك اللبناني الجدل في الوطن العربي بطرح توقعات مثيرة للجل لكنها تصيب في أغلب الأحيان.