"معجزة إلهية: مشروب يتحدى الأمراض الكلوية والمسالك البولية، ويهزم تقلصات المعدة ويطهر الجسم من السموم، ويقوي المناعة وصحة العينين!"

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رياض - احمد صلاح - البقدونس، أحد أفضل المكونات الطبيعية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، حيث يحتوي البقدونس على أنواع مختلفة من الفيتامينات التي تساعد في تحسين وظائف الكلى والقلب، كما يعد مشروب البقدونس أحد أفضل المشروبات الطبيعية الذي يساعد في إنقاص الوزن والتخلص من سموم الجسم.

فوائد البقدونس للكلى والمسالك البولية

شرب البقدونس المغلي يعد علاجًا منزليًا فعالًا يساعد في علاج أمراض المسالك البولية، فهو مدر طبيعي للبول ويساعد في التخلص من الطفيليات والبكتيريا المعدية للمثانة التي تسبب ألم المثانة أو قد تؤدي إلى الشعور بوخز أو حرقة أثناء التبول.

يساعد مشروب البقدونس المغلي في التخلص من تقلصات المعدة أثناء فترة الطمث عند النساء، فهو من الاعشاب العطرية المليئة بالحديد ويمكن إضافته إلى عصير البرتقال مما يساعد على إمتصاص الحديد الموجود بالبقدونس.شكل ورقة البقدونس

الخصائص العلاجية للبقدونس:

يحسن عمل الغدد الكظرية والغدة الدرقية.

وجود الإينولين يحسن التمثيل الغذائي.

له تأثير مضاد للالتهابات.

يقوي الأوعية الدموية

يضمن الأداء الطبيعي للدماغ وتبادل الأكسجين

يساعد في أمراض المعدة والاثني عشر.

يحفز الإنزيمات الهضمية ويحفز الشهية ويعزز الشعور بالامتلاء

فعال لالتهاب الكلية وأمراض الجهاز البولي التناسلي.

له تأثير مفيد على الرؤية.

يقوي اللثة.

يساعد في التغلب على الاكتئاب واستعادة القوة.

تأثير العناصر المكونة للبقدونس على جسم الإنسان

يعد البقدونس من الأعشاب الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين ج، أ، ك حيث يحتوي على سعرات حرارية منخفضة:فيتامين A:

يلعب فيتامين A دورًا أساسيًا في تقوية مناعة الجسم والعينين.

يحسن حالة الجلد ويجعل البشرة تتمتع بالنضارة الإشراقة.

يقضي على حب الشباب.

فيتامين K:

فيتامين k هو عنصر رئيسي يساعد في الحفاظ على صحة القلب والعظام.

يحمي من تخثر الدم.

يحمي من الإصابة بالنزيف المفرط.

فيتامين: Cيقوي فيتامين C المناعة.

يحسن من صحة القلب.

يعمل كمضاد للأكسدة.

استخدامات مختلفة للبقدونس

تعد إضافة البقدونس إلى النظام الغذائي من الاستخدامات المفضلة لدى الكثيرين، حيث يساعد في إنقاص الوزن والحصول على نتيجة مثالية باستخدام عناصر طبيعية، وهذه استخدامات جديدة للبقدونس:

تزيين أطباق المعكرونة أو الحساء.

يقطع ويضاف إلى أنواع متعددة من السلطات.

يقطع ويوضع مع البيض.

إضافته إلى العصائر الطازجة تمنح العصير قيمة غذائية أعلى.

إضافته إلى الخبز المخبوز بالمنزل.

يمكن استخدامه في صنع البيتزا.

يستخدم في تزيين أطباق الأسماك واللحوم.

يضاف إلى المخللات.فوائد البقدونس الأخضر:

العصير الطازج مفيد للشرب من أجل حدة البصر ووظيفة المخ

من المفيد استخدام البقدونس الطازج والمجمد أو المجفف، واستخدامه في تحضير الأطباق المختلفة.

يساعد مرق البقدونس على تخفيف الجوع – يكفي نصف كوب فقط.

من المفيد شرب عصير طازج من أجل حدة البصر وتحسين وظائف المخ، أو استخدامه كضغط على الكدمات، ومن لدغة النحل، يمكنك وضع ورقة بقدونس خضراء مهروسة.

طريقة عمل مغلي البقدونس لالتهاب توجد 3 طرق لعمل البقدونس المغلي وهي:

شاي البقدونس

المكونات

5 لتر من الماء الفات

20 جرام من أوراق البقدونس الطازجة المفروم

طريقة التحضير

قم بوضع المكونات في إناء كبير واتركه حتى يغلي لمدة 4 دقائق على نار متوسط

قم بإطفاء النار وغطي الإناء واترك المشروب حتى يبرد

قم يتصفية المشروب

وينصح الأطباء بشرب مغلي البقدونس كبديل للماء، حيث يمكن شربه يوميًا كل 3 ساعات

مغلي البقدونس مع ذرة الحرير. المكونات:

ملعقة من البقدونس الطازج.

ملعقة من حرير الذرة.

لتر كامل من الماء.

طريقة التحضير:

قم بوضع المكونات في وعاء كبير واتركه حتى يغلي.

يفضل شرب المشروب دون سكر وتناوله بدلًا عن الماء.

مغلي البقدونس مع بيدرا تشانكا

المكونات:

ملعقتان من البقدونس المفروم.

ملعقة من الشانكا بيدرا.

لتر من الماء.

طريقة التحضير: