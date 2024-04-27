انت الأن تتابع خبر هتنضف بشرتك قبل الفرح باسبوع .. طريقة عمل صابونة الكركم لتبيض البشرة والجسم كله وإزالة البقع والتصبغات نهائيا من اول استعمال..تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الكركم من أهم أنواع الأعشاب التي يمكن أن تستخدم لعمل الكثير من الوصفات الطبيعية التجميلية التي لها دور كبير في تعديل الكثير من عيوب البشرة والتي من أبرزها التصبغ والشحوب، ولذلك نتعرف في سطور التقرير الآتي على طريقة يمكنك بها أن تقومي بعمل صابونة الكركم الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة وفي نفس الوقت تسهم في توحيد اللون والتخلص من تجاعيد الوجه.صابونة الكركم لتبيض البشرة

تعتبر صابونة الكركم من أهم ما يمكن أن يستخدم على البشرة لتبييض الجلد، حيث توجد لها الكثير من الفوائد والتي تتمثل في توفر مادة الكركمين الطبيعي التي تعتبر من أهم وأفضل المكونات التي تعطي

البشرة

المناعة الكافية للتخلص من تكرار ظهور الحبوب، ومن خلال توفر مواد مضادة للأكسدة تزيد كفاءة صابونة الكركم في التخلص من الكثير من عيوب البشرة.المكونات

من أهم المكونات التي لا بد وأن تتوفر حتى يتم عمل صابونة الكركم ما يلي:

صابونة جليسرين.

2 ملعقة كبيرة من بودرة الكركم.

ملعقة من زيت النعناع.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من جل الصبار.

خطوات عمل صابونة الكركم

يمكن عمل صابونة الكركم بكل سهولة باتباع ما يأتي:

يجب أن تقوم باستعمال مبشرة حتى يتم بشر صابونة الجليسري في بولة ملائمة

بعد بشر الصابونة جيدا يتم رفعها فوق حمام مائي ومعها زيت النعناع مع ربع كوب من ماء الورد

قلبي كل المكونات معا ومن ثم قومي بإضافة الكركم مع النشا في بولة منفصلة حتى يتم خلطهما معا.بعد أن ذابت الصابونة وتم تقليبها مع زيت النعناع وماء الورد تتم إضافة النشا مع الكركم مع جل الصبار.

بعد ذلك يتم صب خليط الصابونة في فورمة التشكيل وتترك حتى تصبح صلبة تماما.

فوائد صابونة الكركم

من أهم فوائد صابونة الكركم ما يلي: