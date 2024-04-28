"كارثة جوية تهدد بإغراق 12 دولة".. ومن ضمنها السعودية والإمارات تستمر لمدة 10 ايام وستبدأ هذا التاريخ احذروا!!"كارثة جوية تهدد بإغراق 12 دولة".. ومن ضمنها السعودية والإمارات تستمر لمدة 10 ايام وستبدأ هذا التاريخ احذروا!!

انت الأن تتابع خبر "كارثة جوية تهدد بإغراق 12 دولة".. ومن ضمنها السعودية والإمارات تستمر لمدة 10 ايام وستبدأ هذا التاريخ احذروا!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت موجة من القلق والهلع في أرجاء الشرق الأوسط، بسبب الآخبار المنتشرة عن حلول كارثة جوية مدمرة قد تهدد بإغراق 12 دولة، بما في ذلك السعودية والإمارات، لمدة تصل إلى 10 أيام متواصلة، وعليه فقد ناشد خبراء الطقس السكان بضرورة البقاء في المناطق المرتفعة، مما يثير العديد من التساؤلات والتوتر حول تأثيرات هذه الكارثة الطبيعية المحتملة على الحياة اليومية والبنية التحتية للمنطقة، وإليك فيما يلي كافة التفاصيل عن الكارثة الجوي المتوقعة كالتالي.

كارثة جوية تهدد بإغراق 12 دولة

يتابع كادر التنبؤات الجوية في طقس العرب المؤشرات التي تدل على حدوث تغيرات جذرية في الفترة القادمة في الأنظمة الجوية وتحديداً في منطقة بلاد الشام وعُموم دول الخليج العربي، ومن المتوقع أن تسبب هذه التغيرات في نشوء أحوال جوية غير مستقرة، يكون تأثيرها وتستمر خلال فترة زمنية طويلة، حيث من المتوقع أن تمتد خلال الفترة الممتدة من 26 أبريل / نيسان وحتى 5 مايو / أيار المُقبل.

وقد توقع المُختصون في طقس العرب أن هذه الحالة الجوية غير المُستقرة تشمل 12 دولة عربية من دول المنطقة على أن تكون بشدة متفاوتة،

وهي:

دولة السعودية.

والأردن.

فلسطين.

سوريا.

العراق.

لبنان.

الكويت.

قطر.

البحرين.

الإمارات.

سلطنة عُمان.

اليمن.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة