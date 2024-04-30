انت الأن تتابع خبر الخبير الهولندي يحرج العلماء بعد تحقق نبؤته بـ 3 زلازل في يوم واحد.. الصدمة ماسيحدث في 1 مايو!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحول الخبير الهولندي الشهير فرانك هوجربيتس، إلى شخصية محرجة لعلماء الجيولوجيا، بعد أن صدقت تنبؤاته مجددا بشأن وقوع ثلاثة زلازل.

مصدر الإحراج أن هوجربيتس يستند في توقعاته إلى حسابات تتعلق بتأثير حركة الكواكب واصطفافها على الزلازل في الأرض، وهي النظرية التي يصفها العلماء بأنها كاذبة وغير منطقية.

لكن اليومين الأخيرين، شهدا مجددا أن تلك النظرية المرفوضة، ما زالت قادرة على إدهاشنا.

في تغريدة نشرها الجمعة على حسابه في "إكس"، حذر هوجربيتس من هندسة جديدة وتحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط زلزالي خلال اليومين التاليين في تايوان ومحيطها.

وبعد ساعات من تلك التغريدة، ضربت 3 زلازل تايوان واليابان وإندونيسيا.

بدأت سلسلة الزلازل، بـ10 هزات ضربت تايوان في الساعات الأولى من صباح السبت بالتوقيت المحلي، بلغ أقواها 6.1 درجة، عند الساعة 2,21 من ليل الجمعة/السبت، بعمق 24,9 كيلومتر.

وكان الزلزال الثاني بقوة 6.5 درجة في جزر بونين في اليابان، وتلاه الثالث بعد ساعات بقوة 6.5 درجات قبالة سواحل جزيرة جاوا الإندونيسية، على عمق 10 كيلومترات، وشعر به سكان العاصمة جاكرتا.

ومن المتوقع وفقا لتحذيرات العالم الهولندي الشهير أن يضرب زلزال جديد تايوان في بداية مايو.