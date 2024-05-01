انت الأن تتابع خبر وصفة سحرية عجيبة تنظف القولون وسينزل منك 9 كيلوا من الفضلات الكريهة في 3 أيام فقط ويختفي الإمساك للأبد .. ستندم لأنك لم تجربها من زمان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هذه الوصفة العجيبة تعمل على تنظيف القولون في 3 أيام فقط وسينزل منك 9 كيلوا من الفضلات الكريهة ويختفي الإمساك للأبد.. ستندم لأنك لم تجربها من زمان!!

يساعد تنظيف القولون في التخلص من بقايا المواد العالقة في جدران القولون، حيث تعد هذه البقايا ضارة إذ يمكن دخولها إلى مجرى الدم مسبّبة أعراض جانبية، مثل: التعب، والنفخة، وتهيج في البشرة،

1- وزيادة في الوزن، وبعض الأعراض الصحية الأخرى.

العديد من الأشخاص يبحثوا عن طريقة سهلة لتنظيف القولون بعيدًا عن العيادات والمستشفيات، فيما يأتي بعض الطرق البسيطة والفعالة في تنظيف القولون حيث لا يوجد طريقة سهلة لتنظيف القولون على وجه التحديد بل هناك عدة طرق يمكن إجرائها لتنظيف القولون وهي كما يأتي:شرب الماء

يعد شرب الماء طريقة سهلة لتنظيف القولون بل ومن أسهل الطرق، حيث يساعد الماء على تليين البراز العالق في الأمعاء ويسهل خروجه من خلال القولون.

يعاني الأشخاص المصابين بالجفاف بضعف حركة القولون ليقوم الجسم بامتصاص الماء من القولون لتعويض النقص، والذي بدوره يساهم في تجمع بقايا المواد السامة.

لذلك يُنصح بشرب الماء بشكل كافٍ يوميًا، حيث يظن بعض الأشخاص بأن استهلاك الماء الموجودة في القهوة والعصائر كافٍ ولكن شرب الماء النقي يعدّ مفيدًا أكثر.

كما أظهرت إحدى الدراسات بأن شرب أكثر من 4 أكواب من الماء يوميًا يساعد في التخلص من الإمساك، والحماية من سرطان القولون.

2. عصير الخضار والفاكهه

تحتوي الخضار والفاكهة على العديد من العناصر التي تساعد في تنظيف القولون، مثل: الألياف، والسكريات الطبيعية التي تعمل عمل الملينات، مثل: سكر السوربيتول، والفركتوز.3. الألياف

تساعد الألياف في زيادة وزن البراز الموجود في القولون، وبالتالي تقليل الوقت المستغرق لبقائه داخل القولون وتسريع خروجه من الجسم، حيث تعد الأطعمة الآتية مصدرًا غنيًا بالألياف:

المكسّرات.

الحبوب الكاملة.

البذور.

التوتيّات.

البقوليات.

يمكن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الألياف للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على الألياف بشكل كامل من الطعام.

4. الأطعمة المخمّرة

تحتوي الأطعمة المخمّرة على العديد من البكتيريا النافعة والتي تحافظ على صحة القولون، حيث تساعد هذه البكتيريا النافعة في حركة القولون، وتعمل على تسريع عملية خروج البراز وبقايا الطعام خارج الجسم، وبالتالي تساهم في التخلص من أعراض الغازات، والنفخة، والإمساك، والالتهابات.يُنصح بتناول أنواع العصائر الآتية والتي تعد الأفضل لتنظيف القولون:

التفاح بوجود القشر الخارجي.

البرقوق.

الكمثرى.

الموز.

الكيوي.

العنب.

الخوخ.

الكاكا.

الليمون.

لا يُنصح بالحصول على خلاصة الفاكهة لإنتاج العصير، لأن هذه العملية تتطلب استخدام حبّات عديدة من الفواكه والتي تسبب مشاكل للكلى والكبد، لذلك يُنصح عادةً بعصر حبة الفاكهة بشكل كامل وبدون التخلص من أي جزء للحصول على الفائدة والألياف كاملة.قصب السكر.

الموز الأخضر.

عصير التفاح.

السيقان والدرنات والجذور النباتية.

الأرز.

الحنطة السوداء والدخن.

الخبز الأبيض.

6. شاي الأعشاب

قد يساعد شاي الأعشاب في تنظيف القولون والحفاظ على صحته، حيث يمكن استخدام الأعشاب الملينة، مثل: السيليوم، والألوفيرا.

لكن يُنصح بمراجعة الطبيب قبل استهلاك هذه الأعشاب، كما يُنصح باستهلاكها باعتدال إذ تعدّ كثرتها مضرة على صحة الإنسان.

المصدر:

ويب طبفيما يأتي بعض الأمثلة على الأطعمة المخمرة والتي تحتوي على البكتيريا النافعة:

اللبن. خل التفاح. الكفير. الملفوف المخلل. المخللات بأنواعها. بعض أنواع الأجبان.

5. النشويات المعقدة