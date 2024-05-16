الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: اليوفي بطل كأس إيطاليا.. آس: بيلينجهام وفينيسيوس يشكلان نصف مدريد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: اليوفي بطل كأس إيطاليا.. آس: بيلينجهام وفينيسيوس يشكلان نصف مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 16-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

١- لاجازيتا ديلو سبورت: 

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اليوفي بطل كأس إيطاليا بفوزه على اتالانتا ١-٠
فرحة كبيرة
الانتر يرتجف
الميلان يتخطى فونسيكا
العملاق الطائر


٢- كورييري ديلو سبورت:

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 اتالانتا يخسر ١-٠ واليغري يمنح اليوفي ١٠٠ مليون
ابتهاج كبير باللقب
اليوفي يحصد الكأس وفلاهوفيتش سوبر
زيرزكي سيكلف نحو ٤٠ مليون يورو

 

٣- ماركا:

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 انجلترا ستصوت للحفاظ على نظام var أو لا
غريزمان يقود الاتلتيكو إلى الابطال
كورتوا جاهز لويمبلي


٤- آس: 

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بيلينجهام وفينيسيوس يشكلان نصف مدريد
غريزمان يقود الاتلتيكو إلى دوري الابطال
ريال مدريد يتأهل سلويا" إلى البلاي اوف


 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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