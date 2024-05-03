لكل السعوديين .. الكشف عن مشروب لذيذ ورخيص الثمن موجود بكل مكان.. يقلل مستوى السكر في الدم ويعتبر البديل الأمثل عن الأنسولين!

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رياض - احمد صلاح - يبحث الكثيرون عن مشروبات تخفف مستوى السكر في الدم في هذا المقال سنتحدث عن مشروب شائع رخيص ويعمل بشكل ممتاز لمرضى السكري تابعنا لمعرفة التفاصيل

لكل السعوديين .. الكشف عن مشروب موجود بكل مكان ورخيص الثمن يعمل كالانسولين ويقلل مستوى السكر في الدم

مرض السكري يعمل هذا المرض على زيادة غير طبيعية في نسبة السكر في الدم ، يجب التحكم بنسبة السكر فيه حتى لايؤدي ذلك إلى مضاعفات مثل أمراض القلب وأمراض الكلى وتلف الأعصاب،للتقليل من المرض هناك عدة

وسائل مثل حقن الأنسولين والأدوية السكري مثل جلوكوفاج وغيرها وهناك بعض الاطعمة والمشروبات يمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم وهناك بعض المشروبات التي تقلل من نسبة السكر في الدم ويعد من المشروبات الشائعة والرخيصة ا وهناك العديد من فوائد القرفة لمرضى السكري

فوائد القرفة لمرضى السكري

فيما يأتي أهم فوائد مشروب القرفة لمرضى السكري :

تحسين نقل الجلوكوز

عند مرضى السكري فإن البنكرياس الخاص بالمريض ينتج كميات قليلية من الانسولينأو البنكرياس لا يستجيب للأنسولين بشكل صحيح وذلك يعمل على زيادة السكر في الدم وعليه فان مشروب القرفة الرائع يعمل على على تقليل نسبة السكر في الدم ومحاربة مرض السكري عن طريق محاكاة تأثيرات الأنسولين وزيادة نقل الجلوكوز إلى الخلايا.

حيث يساعد هذا المشروب على تقليل السكر في الدم عن طريق زيادة حساسية الأنسولين،فيقوم بالعمل على زيادة انتاج الانسولين والعمل على زيادة القدرة على نقل الجلوكوز الى الخلايا.

حيث أن هناك دراسات تم إجراؤها على مجموعة من الرجال عددهم 7 حيث عمل مشروب القرفة على زيادة حساسية الأنسولين فور تناوله،ويستمر تأثير المشروب على مرضى السكري مدة لا تقل عن 12 ساعة ، وفي دراسة أخرى أظهر ثمانية رجال أيضًا زيادة في حساسية الأنسولين بعد أسبوعين من تناول مكملات القرفة.

تخفيض سكر الدم بعد الوجبات