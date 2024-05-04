ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة أرعبت المصريين وتكشف مصير اقتصادهم بعد التطورات الأخيرة في البحر الأبيض المتوسط !

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رياض - احمد صلاح - هددت جماعة الحوثي المتمركزة في اليمن بالبدء في محاولة استهداف السفن في شرق البحر الأبيض المتوسط، ​​في ذات الوقت الذي تكثف حملتها من الهجمات البحرية.

ووجهت جماعة الحوثي، تهديدات مماثلة من قبل، ولكن رغم أنها تهاجم بانتظام السفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر، إلا أنها لم تظهر سوى القليل من الأدلة على قدرتها على القيام بذلك خارج تلك المياه، وفقا لوكالة "بلومبرج"، اليوم الجمعة.

وتأتي هذه الهجمات دعماً للفلسطينيين وضد إسرائيل في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.