طريقة عمل سناكس الشوكولاتة بدون دقيق ولا زبدة بوصفة بسيطة تحضيرها بسرعة في أي وقت...تفاصيل اكثر

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رياض - احمد صلاح - في بعض الأحيان خاصةً عند اقتراب المدارس بحثت العديد من النساء عن وصفات لتحضير الحلويات في المنزل بشكل سريع وبمكونات بسيطة واقتصادية لكي يتناولها الأطفال بدلاً من الحلويات المصنعة، وكانت وصفة سناكس الشوكولاتة هي الحلوى المثالية لهم فهي حلوى لا تحتاج إلى مجهود كبير بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى زبدة أو زيت مما يجعلها خالية من الدهون، فيمكنك تحضيرها ببيضة واحدة وكوب سكر وفي وقت قياسي.

طريقة عمل سناكس الشوكولاتة بدون دقيق ولا زبدة بوصفة بسيطة تحضيرها بسرعة في أي وقت

طريقة عمل سناكس الشوكولاتة

تأكدي من شراء المكونات الصحيحة المذكورة في الآتي حتى تبدئي في تحضير سناكس الشوكولاتة في المنزل وتناولها في أي وقت مع أفراد أسرتك:

المكونات:

بيضة واحدة متوسطة الحجم.

نصف كوب من السكر (100جرام).

عدد 2 ملعقة كبيرة ونصف كاكاو خام.

عدد 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة ملح ناعم.

سوداني مكسر أو أي نوع من المكسرات.

طريقة تحضير سناكس الشوكولاتة

احرصي على اتباع عدة الخطوات الاتية لكي تتناولي سناكس الشوكولاتة، وتتمثل تلك الخطوات في النقاط الآتية:

الخطوة الأولى: اخفقي بيضة واحدة مع السكر بواسطة المضرب الكهربائي ثم أضيفي إليهم ملعقة فانيليا سائلة ونصف ملعقة ملح واستمري في الخفق.

الخطوة الثانية: أضيفي ملعقتين ونصف كاكاو خام واخلطيهم ثم ضعي اللبن البودرة واستمري في الخلط حتى تتجانس المكونات.

الخطوة الثالثة: بعد الحصول على القوام المطلوب ابدأي في وضع السوداني المكسر على الخليط بشكل تدريجي مع التقليب حتى تنتهي الكمية.

طريقة طهي سناكس الشوكولاتة