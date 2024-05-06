انت الأن تتابع خبر طريقة لإزالة الطبقة الخارجية التالفة ستغنيك عن كل الوصفات.. حيلة فعالة للحفاظ على جمال بشرتك...الطريقة الصحيحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تبحث النساء عن جمال بشرتهن، بإتباع طرق عديدة، فعالة إجرائية وفي هذا المقال سنتعرف على الطرق الجيدة والتي تساعد على الحفاظ على بشرتك.

التقشير الكيميائي

هو إجراء يستخدم لتحسين ملمس البشرة ولونها عن طريق إزالة الطبقات الخارجية التالفة، ويستدعي ذلك بعض الإجراءات لتجنب أي مضاعفات.وللتعرف على أنواع التقشير الكيميائي وأهم الاستعدادات المتبعة قبل إجراؤه وفق نصائح مجلس الصحة الخليجي اتبع الآتي:

أنواع للتقشير الكيميائي

التقشير الكيميائي الخفيف: يزيل التقشير الكيميائي الخفيف (السطحي) الطبقة الخارجية من الجلد، ويستخدم لعلاج التجاعيد الدقيقة، وحب الشباب، وتفاوت لون البشرة وجفافها.

التقشير الكيميائي المتوسط: يزيل التقشير الكيميائي المتوسط خلايا الجلد من البشرة ومن أجزاء من الجزء العلوي من الطبقة الوسطى من الجلد (الأدمة). ويتم استخدامه لعلاج التجاعيد، وندبات حب الشباب، وتفاوت لون البشرة.

التقشير الكيميائي العميق: يزيل التقشير الكيميائي العميق خلايا الجلد بشكل أعمق، ويساعد في التخفيف من التجاعيد العميقة أو الندوب.متى يتم إجراء التقشير الكيميائي؟

غالباً ما يتم إجراء التقشير الكيميائي للذين يعانون من:

حب الشباب.

تفاوت لون البشرة.

خطوط الوجه السطحية.

بعض الندبات.

أنواع للتقشير الكيميائي

التقشير الكيميائي الخفيف: يزيل التقشير الكيميائي الخفيف (السطحي) الطبقة الخارجية من الجلد، ويستخدم لعلاج التجاعيد الدقيقة، وحب الشباب، وتفاوت لون البشرة وجفافها.

التقشير الكيميائي المتوسط: يزيل التقشير الكيميائي المتوسط خلايا الجلد من البشرة ومن أجزاء من الجزء العلوي من الطبقة الوسطى من الجلد (الأدمة). ويتم استخدامه لعلاج التجاعيد، وندبات حب الشباب، وتفاوت لون البشرة.

التقشير الكيميائي العميق: يزيل التقشير الكيميائي العميق خلايا الجلد بشكل أعمق، ويساعد في التخفيف من التجاعيد العميقة أو الندوب.كيف تستعد للتقشير الكيميائي؟

قبل الإجراء: